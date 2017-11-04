حنان عبد المعبود

اعلن وكيل وزارة الصحة المساعد للشئون الفنية د وليد الفلاح عن استقبال وفداً صحيا من اليابان يضم الاستشاريين والمتخصصين في مجال رعاية كبار السن يزور الكويت لمدة اسبوع ويتضمن برنامج الوفد تبادل الخبرات بين الجانبين الكويتي والياباني في مجال رعاية كبار السن ومن خلال اجتماعات وزيارات ميدانية سيقوم بها الوفد بالاطلاع على مراحل واجراءات تقديم الرعاية الصحية الاولية والمستشفيات العامة والتخصصية، والاستماع الى عروض سيقدمها مدراء المستشفيات ومدير ادارة الخدمات الصحية لكبار السن والاطباء الاستشاريين عن الاستراتيجية الوطنية لرعاية كبار السن والخطط التنفيذية والبروتوكولات ووسياسات العمل المطبقة بعيادات وأجنحة كبار السن بالمستشفيات وبعيادات صحة كبار السن بمراكز الرعايةالصحية الاولية،

وقال الفلاح "ان برنامج الزيارة للوفد الياباني يتضمن ايضا زيارة جمعيات النفع العام ذات الصلة برعاية المسنين مؤكدا ان التجربة اليابانية لرعاية كبار السن تعتبر من النماذج الرائدة على مستوى العالم ومن ثم فقد حرصت الوزارة على دعوة فريق الاستشاريين من اليابان للقيام بهذه الزيارة لتبادل الخبرات مع الكوادر الكويتية ومن ثم التوصل الى توصيات ومقترحات يستفاد منها لتطوير الخدمات الصحية لكبار السن بدولة الكويت وضمن التزام الوزارة برعاية كبار السن بما يتفق مع الهدف الثالث للأهداف العالمية للتنمية المستدامة والغايات ذات العلاقة بالصحة والرفاهية طوال العمر،

واختتم مشددا على حرص الوزارة على الاستفادة من خبرات وتوصيات الوفد الياباني لوضع وتطوير المبادرات الإيجابية لرعاية كبار السن بالتعاون مع الوزارات والجهات الحكومية وجمعيات النفع العام ذات الصلة برعاية كبار السن وتأتىزيارة الوفد الياباني بناء على الدعوة الموجة لهم من وزارة الصحة اثناء الزيارة التي قام بها لليابان وكيل وزارة الصحة للشئون الفنية د خالد الفلاح والوفد المرافق له والتياشتملت على اجتماعات ولقاءات مع المتخصصين برعاية كبار السن وزيارات ميدانية لمرافق الرعاية الصحية لكبار السن باليابان.