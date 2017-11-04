قال الجيش الأمريكي أمسالجمعة إن الولايات المتحدة نفذت أول ضربتين جويتين على تنظيم داعشفي الصومال وقتلت "عددا من الإرهابيين".

وقالت القيادة الأمريكية في أفريقيا التابعة لوزارة الدفاع (البنتاجون) في بيان إن الضربة الأولى نفذت في منتصف ليل الثالث من نوفمبر بالتوقيت المحلي (2100 بتوقيت جرينتش) والأخرى في الساعة 11 صباحا بالتوقيت المحلي.



وقال الجيش في بيان إن "عددا من الإرهابيين" قتل مشيرا إلى أن الضربتين نفذتا بالتنسيق مع الحكومة الصومالية.



وذكر البيان "ستواصل القوات الأمريكية استخدام كل الإجراءات المعتمدة والملائمة لحماية الأمريكيين وإحباط التهديدات الإرهابية".



