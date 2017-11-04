

توقع نائب رئيس اللجنة الوطنية للمدارس العالمية في السعودية زياد الرحمة، انخفاض عدد المدارس العالميةفي المملكة وإغلاق نحو 40% منها أبوابها مع نهاية العام 2018 وبداية 2019بسبب مردودها المالي غير المجدي وارتفاع تكلفتها التشغيلية.



وقال الرحمة اليوم السبت " إن بعض ملاك المدارس العالمية اضطروا إلى خفض المصروفات الدورية بنسبة 60%، والاستغناء عن 20% من الكادر التعليمي، بعد انخفاض عدد الطلاب في تلك المدارس لنسبة تزيد على 50%"، وذلك وفق ما نقلته صحيفة "الوطن" السعودية .



وأكد أن أسعار المدارس العالمية لم يطرأ عليها أي تغيير حتى الآن، رغم انخفاض أعداد طلابها إلى النصف، لعدة أسباب من بينها صعوبة الدراسية.