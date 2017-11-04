كشفت ادارة العلاقات العامة ببلدية الكويت عن قيام قسم ازالة المخالفات بفرع بلدية محافظة الجهراء بحملة على المطاعم بالمحافظة ضمن إطار حملة #بتعاونكم_نجملها

وفي هذا السياق أكد رئيس قسم ازالة المخالفات بالجهراء سليمان الغيص،بأن مفتشين القسم قاموا بحملة على المطاعم لتشديد الرقابة عليهم وللحفاظ علي سلامة المستهلك و اسفرت الحملة عن اغلاق مطعم لوجود حشرات الي جانب تحرير 17 مخالفة أغذية اشتملت على عدم الالتزالم بقواعد النظافة و العمل بشهادة صحية منتهية

و دعت إدارة العلاقات العامة الجمهور في حال وجود أي شكوي تتعلق بالبلدية بعدم التردد بالاتصال على الخط الساخن 139 أو التواصل عبر حساب البلدية بمواقع التوصل الاجتماعي @kuwmun وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيالها على الفور .