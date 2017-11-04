رخص البناء إحدي المعايير االـ 11 التي تقيم بموجبها بيئة الأعمال في أي دولة

أعرب مدير عام البلدية المهندس أحمد المنفوحي عن سعادته بتحسن ترتيب دولة الكويت في بيئة الأعمال الدولية والذي كان لبلدية الكويت دور فاعل في سبيله مؤكدا ان هذه النقلة مبشرة و جاءت لتتوج جهودا حقيقية بذلت من أجل بلوغ هذا الهدف

وقال المنفوحي في تصريح صحفي : "لقد جاء التقرير السنوي الأخير والذي يصدر عن البنك الدولي منصفاً لدولة الكويت ومؤكدا أن هناك جهودا بذلت من قبل العديد من مؤسسات الدولة في سبيل تحسن الأداء الحكومي ومن بين هذه الجهات البلدية التي تعد العضو الرئيسي في اللجنة الحكومية التي تعمل من أجل تحسين بيئة في البلاد

وأضاف المهندس المنفوحي: ونحن في البلدية مامن شك سعداء بأن يشير التقرير الي تحسن ترتيب دولة الكويت علي صعيد إستخراج رخص البناء الهندسية (من التريب 144 الى 129) حيث تعتبر رخص البناء إحدي المعايير الإحدى عشر التي تقيم بموجبها بيئة الأعمال في أي دولة

وتابع بالقول: "ونحن وإن كنا نعي تماما أن دولة الكويت بما تملك من إمكانات تستحق ترتيبا أفضل من هذا فإننا نؤكد أن ماتحقق ماهو الا مجرد بداية ولم يعكس سوي ملامح لنتائج خطتنا الطموحة التي نفذناها في البلدية ولم يتسن للتقرير تقييم نتائجها بالكامل وذلك على صعيد إستخراج رخص البناء الهندسية التي بتنا الأسرع في إستخراجها خلال ساعات معدودة بعد أن كان إستخراج الرخصة يستغرق شهورا عديدة وعلي يقين تام بأن التقرير الدولي المقبل ان شاء الله سوف يعكس هذه الحقيقة وينصفنا أكثر ولسوف نستمر في التطوير ولن نتراجع قناعة منا بأن الكويت تستحق الأفضل

وإختتم المنفوحي تصريحه بالقول: "بوركت كل الجهود التي تبذل في سبيل مصلحة الوطن وكل التقدير لكل يد أسهمت في التأكيد علي أننا قادرون علي تغيير واقع لانرضاه للكويت".