كشفت إدارة العلاقات العامة عن التقرير الإحصائي الشهري لإدارة السلامة التابعة لفرع بلدية حولي حيث قامت بإنجاز 497 معاملة.

وفي هذا الصدد بين مدير إدارة السلامة م.نواف العتيبي بأنه بلغ إجمالي عدد المعاملات التي تم إنجازها خلال شهر أكتوبر الماضي 497 معاملة برسوم قدرت بـ 960 دينار حيث اشتملت على استخراج 60 رخصة تنوعت ما بين رخص سلامة و رخص قطوعات الطرق و رخص تشوين للسكن الحكومي و الاستثماري و الخاص إلى جانب استخراج 94 شهادة نظافة الموقع , إلى جانب استلام 41كفالة مصرفية للسكن الخاص و السكن الاستثماري بالإضافة إلى الانتهاء من 85 تقرير تنوع مابين تقارير خاصة بالحوادث و تقارير ميدانية و كشف المراقب على العقار أن عدد الكفالات التي تم الإفراج عنها قد بلغ عددها 36 كفالة بالإضافة إلى التعهدات التي تم تحريرها قد بلغت 108 و إنهاء معاملة كتب خاصة بأملاك الدولة إلى جانب استخراج 53 أمر عمل , وقد تم استلام 11 شكوى تخص المواطنين .

و نوهت إدارة العلاقات العامة الجمهور في حال وجود أي شكوى أو استفسار يتعلق بالعمل البلدي التواصل مع حساب البلدية والذي يعمل على مدار اليوم ا @kuwmun