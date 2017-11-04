تشارك الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) بوفد رفيع المستوى في الدورة السابعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي تنطلق في فيينا بعد غد الاثنين.



وقالت الهيئة ‏في بيانصحفي اليوم السبت إن هذه الدورة التي ستشارك فيها الهيئة بوفد يترأسه رئيسها المستشار عبدالرحمن النمش وعضوية مجموعة من المتخصصين في الهيئة ستتناول مناقشة عدة بنود إجرائية وموضوعية.



وأضافت أن من بين بنود جدول أعمال الدورة التي تستمر خمسة أيام استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والمساعدة التقنية في هذا المجال وآليات منع الفساد واسترداد الموجودات وتعزيز التعاون الدولي على هذا الصعيد.



وأوضحت أن اجتماعات الدورة ستتناول أيضا مناقشة آليات التعاون مع المنظمات والآليات الدولية والإقليمية والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة بمكافحة الفساد.



وذكرت أنه سيتم على هامش أعمال المؤتمر عقد عدة اجتماعات تستأنف فيها أعمال الدورة الثامنة لاجتماعات الفريق الحكومي الدولي المعني باستعراض التنفيذ في المؤتمر.



وبينت انه سيتم خلال الاجتماعات استكمال مناقشة مجموعة من الموضوعات ذات الصلة بعملية استعراض تنفيذ أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد إضافة إلى عقد اجتماع الدورة السادسة للخبراء الحكوميين الدوليين المعنين بتعزيز التعاون الدولي.



ولفتت (نزاهة) إلى حرصها الدائم على تعزيز مكانة دولة الكويت في المحافل الدولية ذات الصلة بمنع ومكافحة الفساد من خلال الاستجابة الفورية لكل ما تطلبه أمانة مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وفرق العمل الحكومية الدولية المنبثقة عن المؤتمر من معلومات ومرئيات وبيانات ذات الصلة.



يذكر أن الهيئة العامة لمكافحة الفساد هي هيئة مستقلة محايدة تأسست بموجب القانون رقم (2) لسنة 2016 الصادر في 24 يناير 2016 استجابة لمتطلبات اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد.



وتهدف الهيئة لإرساء مبدأ الشفافية والنزاهة في المعاملات الاقتصادية والإدارية بما يكفل تحقيق الإدارة الرشيدة لأموال وموارد وممتلكات الدولة والاستخدام الأمثل لها.