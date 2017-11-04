كشف مصدر عسكري عراقي، اليوم السبت، أن رئيس الوزراء، حيدر العبادي، كلف معاون رئيس أركان الجيش، الفريق الركن عبد الأمير الزيدي، بمهمة قيادة عمليات فرض القانون وبسط السلطة الاتحادية في مناطق شمالي البلاد.

وأوضح النقيب جبار حسن، للأناضول، أن "الزيدي" سيتولى وضع خطة شاملة لبسط السلطة الاتحادية في المناطق الشمالية، وخصوصًا الحدود والمنافذ والمناطق المتنازع عليها مع "أربيل".



وأضاف أن اختيار "الزيدي" يعود لـ"خبرته" الطويلة في العمليات الأمنية بالمنطقة الشمالية، قبل عام 2003 وبعده، وحتى قبل توليه منصب معاون رئيس أركان الجيش قبل نحو عامين



وشغل الزيدي، بين عامي 2007 و2014، منصب قائد عمليات دجلة، والمشرفة على إدارة محافظتي ديالى (شرق) وكركوك (شمال) أمنيًا.





