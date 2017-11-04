ذكر المرصد السوري لحقوق الانسان اليوم السبت ان مقاتلي ما يسمى تنظيم (داعش) تمكنوا من اجبار عناصر (الحشد الشعبي) التي دخلت الى ريف مدينة (البوكمال) السورية على التراجع الى داخل الاراضي العراقية.

وقال المرصد المعارض ومقره بريطانيا في بيان ان ذلك يأتي اثر اشتباكات دارت في ريف (البوكمال) الشرقي عند الحدود السورية - العراقية بين مقاتلي (داعش) من جهة وعناصر (الحشد الشعبي) العراقي من جهة أخرى.



وأشار الى انه رصد استمرار القتال بين الجانبين في منطقة (الهري) المقابلة لقضاء (القائم) العراقي التي أدرجها تنظيم (داعش) مع (البوكمال) وريفها ضمن تنظيم اداري واحد اطلق عليه اسم (ولاية الفرات).



وأضاف ان تنظيم (داعش) تمكن من تنفيذ هجمات معاكسة أبعدت مقاتلي (الحشد الشعبي) وأعادته الى الحدود السورية - العراقية.



