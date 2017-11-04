أعلن رئيس المكسيك انريكي بينيا نييتو الجمعة اكتشاف حقل "ضخم" من النفط والغاز في ولاية فيراكروز في شرق البلاد.



وقال بينيا نييتو في لقاء عام ان الحقل يتضمن احتياطيا يقدر ب1,5 مليارات برميل من النفط الخام وسيكون "الاكتشاف الاهم في السنوات الـ 15الاخيرة" في البر لمؤسسة "بيميكس" النفطية العامة.



وتابع ان استخراج النفط سيتم "خلال وقت قصير وبكلفة متدنية نسبيا" لان الحقل موجود على مقربة من منشآت ل"بيميكس".

يأتي الاكتشاف في الوقت الذي تراجع فيه انتاج النفط لهذه الشركة في الربع الثالث من العام الحالي الى 1,8 مليون برميل في اليوم أي بتدن ب12,% بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام 2016.



وسجلت "بيميكس" التي تؤمن 16% من عائدات المكسيك خسائر صافية بقيمة 5,3 مليارات دولار في الربع الثالث خصوصا نتيجة تبعات الكوارث الطبيعية على انتاجها في شهر ايلول/سبتمبر.