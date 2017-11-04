

قال رئيس إتحاد نقابات العاملين في القطاع الحكومي عامر البسيس " بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن جموع العاملين في القطاع الحكومي الذين يزيد عددهم عن 370 الف موظف ؛ نهنئ سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك على الثقة الغالية من قبل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ؛ وتكليفه بتشكيل الحكومة متمنيا لسموه دوام التوفيق والسداد لما فيه رفعة الكويت ورقيها "



وطالب البسيس بضرورة إختيار الوزراء الجدد على أسس ومعايير الكفاءة والخبرة والدراية التامة بالعمل النقابي ومنظماته للتمكن من إستكمال مسيرة التنمية في البلاد ومواجهة كافة التحديات المحلية والإقليمية الصعبة والمعقدة في مرحلة تكاد تكون الأصعب في تاريخ الكويت مشددا على ضرورة تمثيل الحركة العمالية في التشكيل الوزاري الجديد والتي تعبر عن أمال وطموحات وحقوق كافة شرائح الشعب الكويتي.

وتابع البسيس: على الوزراء الجدد وضع المطالب والحقوق العمالية نصب أعينهم وإعطاءها الأولوية في الإقرار والتطبيق طالما تتفق واللوائح خاصة البدلات والحوافز المتأخرة منذ سنوات وإعادة النظر في كافة في القوانين الخدمة المدنية التي مر عليها عشرات السنين و لم تعد صالحة لهذا العصر الذي فرض العديد من التحديات جعلت الموظف غير قادر على مجابهتها ، ما أثر على أدائه وإنتاجيته في مرحلة ما أحوجنا فيها إلى الإعتماد على العمالة الوطنية وتشجيعها على مضاعفة الجهد والعرق .



وحث البسيس الوزراء الجدد على العمل من خلال سياسة الباب المفتوح والتواصل مع ممثلي الطبقة العمالية من رؤساء ومجالس إدارات النقابات العمالية للتعرف على هموم ومشاكل الموظفين والتعاون لحلها وتوفير الأجواء النفسية والاجتماعية التي تحفز على زيادة الإنتاجية والتجويد في الأداء بما يعود بالنفع والفائدة على الأداء الحكومي بشكل عام والإقتصاد الوطني بشكل خاص.