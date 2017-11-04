أشاد الصومال اليوم بمبادرة دولة الكويت لاستضافة مؤتمر مانحين لدعم التعليم به مؤكدا أن التعليم "احد اهم المداخل لدعم الاستقرار والتنمية المستدامة".

وقال الأمين العام للجنة الوطنية الصومالية للتربية والثقافة والعلوم عصام الجامع في كلمة بلاده أمام الدورة 39 للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) بباريس ان فكرة مؤتمر التعليم وجدت "ترحيبا كبيرا وصادقا من دولة الكويت الشقيقة حيث وافقت مشكورة على استضافته".

وأضاف "نود في هذا الصدد التعبير عن أصدق عبارات الشكر والتقدير والامتنان لدولة الكويت قيادة وحكومة وشعبا وفي مقدمتهم صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الذي تحقق حول شخصه الكريم اجماع دولي بوصفه قائدا إنسانيا عالميا وذلك اعترافا من العالم ببصمات أيادي سموه البيضاء وعطاءات الشعب الكويتي الكريم التي امتدت إلى أنحاء العالم كافة".

ودعا منظمة يونسكو وجميع الدول الأعضاء والمؤسسات المانحة الدولية إلى المشاركة بفعالية في عقد وإنجاح مؤتمر المانحين لدعم قطاع التعليم في الصومال.

وكانت دولة الكويت أعلنت في وقت سابق استضافتها خلال المستقبل القريب مؤتمر المانحين لدعم التعليم في الصومال ايمانا منها بأهمية رفع مستوى التعليم ومكافحة ارتفاع نسب الامية ليؤتي الامر ثماره نحو مستقبل يجدد طموح الشعب الصومالي ويوفر فرص تعليم تتواكب مع تطورات العصر الحديث وذلك ضمن جهودها لدعم القارة الافريقية.

كما اكد وزير التربية ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس في كلمة أمام دورة (يونسكو) امس أن دولة الكويت ستقوم باستضافة مؤتمر المانحين لدعم التعليم في الصومال ايمانا منها بأهمية التعليم في نهضة الشعوب وتحقيق اهداف التنمية المستدامة.