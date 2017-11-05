فرج ناصر

أعلن المدير العام للهيئة العامة للطرق والنقل البري م.أحمد الحصان عن إنجاز 15% من مشروع إنشاء وإنجاز وصيانة شارع الغوص من ضاحية صباح السالم إلى الطريق الدائري السابع، موضحا ان الخطوات التنفيذية للمشروع تسير وفقا للمواعيد التعاقدية حيث تم مؤخرا افتتاح عدد خمسة من الطرق البديلة والتحويلات الخاصة بالتقاطعات من إجمالي عدد 6 تقاطعات وذلك للتمكن من إنشاء الجسور والدوارات الخاصة بتلك التقاطعات وكذلك تم صب الخوازيق عدد 435 خازوقا الخاصة بأعمدة وأكتاف الجسور من أصل 564 خازوقا وتم الانتهاء من صب 9 أكتاف وكذلك 4 أعمدة خاصة بالجسور.