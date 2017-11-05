فرج ناصر

استقبل الوكيل المساعد لقطاع المشاريع الإنشائية في وزارة الأشغال العامة م.غالب شلاش بمكتبه العالم الفلكي د.صالح العجيري، حيث تم التناقش في عدد من القضايا منها تطور الأنظمة الإنشائية والبناء خلال القرن الماضي والطفرة التي شهدتها في الآونة الأخيرة، والتنبؤات حول الطقس لفصل الشتاء المقبل.

وقال م.غالب شلاش إن العجيري أحد الشخصيات البارزة التي تركت بصمات واضحة في العديد من المجالات، لاسيما مجال تطور الأنظمة الإنشائية في دولتنا الحبيبة الكويت، موضحا أنه تم استعراض الفروقات بين المباني في الماضي والوقت الحاضر والمقارنة بينها.