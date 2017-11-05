لن أمنح أي موافقة لإنشاء أي مبنى داخل الحدائق.. ونرحب بأي متطوع للعمل فيها

نتوقع استكمال إجراءات البلدي والبلدية لمشروع المزارع الحدودية خلال ٥ شهور وبعدها مناقشة شروط التوزيع

الهيئة لا تزرع جميع مناطق الدولة وموجات الحر وشح المياه وراء موت بعض النباتات

حاسبنا الشركة المقصرة في الطرقات السريعة ونفذنا التخضير عن طريق شركات أخرى

وقف الكونوكاربس يتم تدريجياً مع زراعة الزيتون والمسواك والنيم في عدة مناطق

كشف المدير العام للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية م.فيصل الحساوي عن انه يتم العمل حاليا على مشروع استغلال 10% من مساحة الحدائق العامة في المشاريع الصغيرة على ان يجري طرحها ضمن ضوابط وشروط قريبا، مشيرا إلى أنه سيجري منح كل اسرة كويتية، ومواطن متقاعد مزرعة حدودية شريطة عدم تملك اي حيازة، وذلك بعد استكمال اجراءات البلدية والبلدي خلال ٥ أشهر. وأشار في لقاء خاص مع «الأنباء» إلى ان الكويت ستشهد تغييرا كبيرا في الزراعة التجميلية خلال فترة شهر فقط، وقد جرت الاستعانة بشركات خاصة لتعويض الضرر الحاصل بسبب تباطؤ إحدى الشركات الكبرى عن القيام بواجباتها في الطرق السريعة. محاور عديدة في اللقاء مع المدير العامة للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية م.فيصل الحساوي وفيما يلي التفاصيل: أجرى اللقاء: محمد راتب

بداية نـود ان نـــعرف منكم ما هــو جديد الهيئة العامة لشؤون الــزراعة والثروة السمكية من مشروعات تنموية؟

٭ نعم، لأول مرة نعلن اننا سنطلق المشاريع الصغيرة في الحدائق العامة، حيث سيتم تحديد مواقع وأكشاك لاستثمارها من قبل بعض الشباب الطموح، وقد قمنا بتحديد نسبة 10% من مساحة كل حديقة لهذه الأنشطة.

كما سيكون هناك تعاون مع اتحاد المزارعين لتخصيص أكشاك للمزارعين لعرض منتجاتهم داخل الحديقة، ويشترط فيها ان تكون حضارية وتحتوي على منتجات كويتية فقط، وربما نسمح ببيع بعض السناك والأمور الأخرى ايضا.

متى سيتم الإعلان عن هذا المشروع؟

٭ سنقوم بالاجتماع مع إدارة المشاريع الصغيرة وسيجري الإعلان عن هذا المشروع لاحقا.

هل سيكون بمقابل مادي؟

٭ بالطبع ولكن المقابل المادي سيكون رمزيا، وسيجري الإعلان عن ذلك ضمن شروط ومواصفات، ولن نسمح بأن يتم غلقه ويوضع في مكان غير حضاري، إضافة إلى أنه لن يوضع في الأطراف وإنما في وسط الحديقة، مع اشتراط ان يقدم بعض الخدمات للحديقة كالصيانة والتنظيم.

صرحتم مؤخراً لـ«الانباء» عن مشروع لمنح مزرعة حدودية لكل اسرة كويتية؟

٭ صحيح، وأود أن انوه بأن فترة الـ ٥ شهور انما هي مانتوقعه لاستكمال اجراءت البلدية والمجلس البلدي والجهات المعنية، وبعد الانتهاء من ذلك سيتم مناقشة الاشتراطات لتوزيع المزرعة الحدودية لكل اسرة كويتية او مواطن متقاعد تنطبق عليه الشروط والضوابط التي ستضعها الهيئة عبر لجان متخصصة لضمان منحها لمستحقيها من ابناء الكويت، على الا تمتلك الأسرة اي حيازة زراعية او حيوانية او أي حيازة خاصة، مع تقديم دراسة حول الزراعة المائية لتقليل الاعتماد على المياه في هذه المزارع، وخصوصا أن الهيئة لا تزال تعاني من مشكلة شح المياه وعدم توافرها بالشكل الجيد.

وهنا لا بد من ان أقول إن الاستثمارات كثيرة لدينا والفرص ايضا للمواطن.

البعض يشتكي من ظهور وباء النخيل سوسة النخيل وقد تم التحذير منها سابقا، ما الاجراءات التي قمتم بها بهذا الخصوص؟

٭ نقوم دائما بالتواصل مع الفاو والأمم المتحدة، ونتابع المؤتمرات الخاصة بالفاو، وقد نجحت دول الكناري في القضاء على سوسة النخيل، وهناك تنسيق مع الفاو لإعطائنا التقرير الذي توصلت إليه جزر الكاريبي لتطبيقه في الكويت، ونحن ننتظر التقرير.

قام الوزير السابق محمد الجبري في الفترة الاخيرة بوضع الهيئة العامة للزراعة ومناقصاتها تحت المجهر، وظهر وجود تلاعب في بعض العقود للطرقات السريعة وعدم تنفيذ لها، ما الاجراءات التي قمتم بها لمنع مثل هذه التجاوزات؟

٭ هذا الشيء ليس جديدا، فنحن نضبط التجاوزات ونحولها للجهات المعنية، فهذه التجاوزات محولة سابقا، ولا يوجد تجاوز في العمل، بل هناك تقصير في التنفيذ والأداء، وهناك عقوبة على اي شركة ومحاسبة على تقصيرها.

لماذا تتهم الزراعة دائما بالتقصير، وبأن هناك مساحات كبيرة لاتزال جرداء من دون اي تشجير؟

٭ الهيئة لا تزرع جميع المناطق، فهناك زراعة شخصية وللبلدية وللأشغال ما بين الجسور والجسور الجديدة، وبعضها خارج عن مسؤوليتنا، أما الزرع فمن الطبيعي أن يموت إذا كانت الحرارة فوق 60 إضافة إلى شح المياه.

هناك الطرق السريعة والحفريات للبنية التحتية للكويت والجسور هذه تؤثر أيضا على الزراعة، وموجة الحر الشديدة التي صادفتها الكويت أخيرا أثرت على الزراعة التجميلية في البلاد.

هناك من يرى ان الهيئة مقصرة في متابعة الشركات الفائزة بالمناقصات وعقود الصيانة، وخصوصا أن هناك الكثير من الاشجار لا يتم سقيها وبعضها قد مات ولم يجر تبديل اشجار الكوناكاربس بأخرى صديقة للبيئة ماذا تقول لهم؟

٭ هذا الكلام غير صحيح، نحن نتابع والمقصر نحاسبه، وأخيرا كانت لدينا مشاكل مع بعض الشركات وقمنا بالاجراءات القانونية بشأن التقصير الحاصل في الخطوط السريعة، ونفذنا على حساب شركات ثانية ليتم التخضير.

وأما بشان الكونوكاربس فإنه يتم وقفها تدريجيا، وقد زرعنا الكثير من أشجار الزيتون والمسواك والنيم ومريم في العديد من المناطق، وبعد شهر من الآن ستشهدون تغييرا كبيرا في الزراعة على الخطوط السريعة كلها.

وأقولها إن من يشتكي من الكوناركابس يزرعها في بيته، ولكن الشكوى من أن هذه الشجرة تتمدد ويجب أن تتم زراعتها بعيدا عن السكن بحدود 30 مترا.

لماذا تصم الزراعة اذنيها عن مطالب اتحاد الصيادين فيما يتعلق بمدينة الصيادين وهل سيتركون بلا مأوى، ولماذا حتى الآن لم يتم إفراغ نقعة الشملان من مراكب الصيد غير المرخصة والنزهة؟

٭ نحن مسؤولون عن تنظيم الصيد في المياه الاقليمية داخل البحر، هذا عملنا، اما مدينة الصيادين فهي جهد إضافي من قبلنا، ولسنا جهة اختصاص، عليهم التوجه إلى البلدية والمجلس البلدي لتحصيل قرار.

نحن لم نقصر معهم بل عملنا معهم، وساعدناهم في النقعة، ولكن المشكلة ان بعض الصيادين يرمون الشباك النايلون، وهناك مخالفات كثيرة في الجون، عليهم فرض نظام خاص بالصيد على الصيادين وإلزامهم به.

وأما بشأن نقعة الشملان، فهي تابعة للهيئة العامة للبيئة، وليس لنا سلطة عليها، بعض الصيادين كما قلت يرمون البلاستيك والبيبسي داخل النقعة، وانا ارى ذلك، وأبلغنا الاتحاد بالالتزام بهذا الشأن لكن دون فائدة.

نحن لا نريد للصيادين أن يخرجوا من النقعة، ولكن الامور بيد البيئة لكونها داخل جون الكويت.

ماذا بشأن حديقة الحيوان في العمرية هل سيتم نقلها وإغلاقها؟

٭ هذه الحديقة باتت من التراث الكويتي، ومتنفسا للجميع، والكل يحبها ويرغب في زيارتها، فقد عايشناها منذ الصغر، ولكننا نرغب بعد اكتمال حديقة الحيوان الكبرى أن يجري تحويلها لمحمية طيور واكواريوم للسمك، بعد نقل الحيوانات المفترسة.

إلى أين وصلتم في عملية إنشاء حديقة الحيوان الكبرى؟

٭ الأمر يحتاج إلى وقت، فنحن مرتبطون حاليا بهيئة الشراكة، التي تشترط أن يكون بالتنسيق معها، وأن يجري العمل مع مستثمر، وهناك دراسات بهذا الخصوص، وسنجتمع مع هيئة الشراكة قريبا لبحث الإعلان عن ذلك للمستثمرين.

الكثير من الحدائق حتى الآن تعاني من الإهمال والتكسير على الرغم من تطمينات الهيئة بانها ستقوم بمتابعة جميع الحدائق، والبعض يقول ما الفائدة من إنشاء حدائق إذا كانت الحدائق التي جرى إنشاؤها مهجورة ولا يسمح لاحد باستثمارها؟

٭ الأمر متعلق بزوار الحدائق والمنطقة المتواجدة فيها، والكثافة السكانية، فبعض الحدائق يحافظ اهلها عليها والبعض الآخر يهملها ويرمي القاذورات في طرقاتها، والبعض يكسر الأموال العامة ويتعدى على الحراس، فهذا غير منطقي.

إن عملنا محصور بإنشاء الحديقة ولكن على المواطنين المحافظة عليها نظيفة وأن يرموا الاوساخ في اماكن القمامة.

ألن تجري الاستعانة بالمتقاعدين للحفاظ على الحدائق؟

٭ أي متطوع يحضر للهيئة فأهلا وسهلا به، ونحن لا نفرق بين اي منطقة، وبابنا مفتوح للمتطوعين وجمعيات النفع العام الجادة فقط.

هل هناك معيار لاستثمار الحديقة من قبل الجمعيات التعاونية؟

٭ لدينا تعاون سابق مع الجمعيات التعاونية ولكن المشكلة أنه بتغيير مجلس الإدارة كل شيء يموت.

ماذا بشأن حديقة جمال عبد الناصر؟

٭ الحديقة جميلة، ولكن هناك تصريح من وزير البلدية بإيقاف جميع الاعمال المنفذة في حديقة جمال عبد الناصر، ونحن في الوقت ذاته ندعم اهل الروضة، ولكني في الوقت ذاته أنا ضد اي مبنى يقع في داخل اي حديقة، ولكن المشكلة أن هناك موافقات قديمة لإقامة البنك ودار القرآن، ولن امنح أي موافقات في عهدي لبناء اي مبنى داخل الحديقة.

دائما تتحجج الهيئة العامة للزراعة بالميزانية في تقليص المشروعات؟

٭ هذا صحيح، ولو نظرنا إلى الدول المجاورة لوجدنا انها اقل منا في الميزانية، نحن نسير بحسب الميزانية وما يتوافر، ومن الطبيعي انه كلما قلت الميزانية تقل كفاءة الشركات المتقدمة للعطاءات في الزراعات التجميلية والدعم، فنحن نتعامل مع شركات كبيرة وما نطلبه قد لا يناسبها.

عندما حدثت مشكلة نفوق الاسماك تمت الاستعانة بخبراء، ألا يوجد مركز للإنذار المبكر وفريق متخصص على اعلى قدر من المعرفة والخبرة للكشف المبكر عن مثل هذه الحوادث؟

٭ هيئة الزراعة ليست معنية بنفوق الاسماك نحن نتابع فقط مع الجهات المعنية، وقد كنت رئيسا للجنة نفوق الاسماك وتم عمل اللازم.

لدينا مركز إنذار مبكر، والعمل فيه يجري على قدم وساق، ولكن النفوق مرتبط بالبيئة والعوامل المناخية، وهذا المركز نسميه غرفة العمليات وهو موجود في الثروة السمكية ولدينا مركز الطوارئ ايضا نبلغ البيئة مباشرة عندما نشعر بالنفوق.

نسمع الكثير عن المشروعات ولا نرى إلا القليل، فاين وصلتم في مشروع الاستراحات والمشاريع الحرجية وتفعيل الضبطية القضائية لمهندسي الزراعة؟

٭ ستكون هناك مواقف خدمية بالتنسيق مع الاشغال وذلك لاستراحة السيارات.

أما الضبطية القضائية فهي مفعلة لمدة 24 ساعة.

هناك سوق سوداء للأغنام والعلف لماذا لا تقوم الهيئة بإيجاد آلية لمكافحتها ومنعها فالمربون يشترون من الخارج بأسعار مرتفعة لكون ما يتم تخصيصه لهم لا يكفي؟

٭ لا علاقة لنا بالسوق السوداء للأغنام، وإنما لنا علاقة بالعلف فقط، وحاليا سيتم تفعيل آلية مشتركة مع المطاحن لوضع شريط الكتروني على كل كيس لمعرفة كل من يحصل عليه فالرقم معروف لدينا من خلال هذا الشريط الالكتروني وهذا بحد ذاته سيمنع السوق السوداء والتلاعب الحاصل، وسيجعل تلك السوق السوداء جزءا من الماضي.

هل من توجه لتخصيص مزارع للمتقاعدين؟

٭ المزارع الحدودية ستكون لعامة الشعب الكويتي، للمتقاعدين وغيرهم، وبعد ٥ أشهر سنستلم الأراضي من الجهات المعنية في الدولة ومن ثم سيتم الإعلان عن المشروع بشكل رسمي في الصحف.

بعض الجواخير تم تحويلها لمزاد من دون ترخيص وبعضها لمسلخ هل يعقل مثل هذا اين الرقابة؟

٭ إذا كان هناك من يزعم ذلك فليقدم لنا عنوان المكان وسأقوم شخصيا بالذهاب إلى هناك، هناك الكثير من المخالفات ونحن نتابعها كلها.

هل هناك آلية للتواصل معكم؟

٭ نحن نتعاون مع الجميع ولكن المشكلة أن اكثرهم ربع لا احد يشتكي على الآخر، ولا يريد، وأنا اتمنى من المواطنين التبيلغ، وأي استفسار بابنا مفتوح للجميع، وأي واحد لديه مشكلة كبيرة يتقدم لي شخصيا ولكن لا ينشر دعايات ولا اتهامات.

هناك من اتهم الهيئة بوجود تزوير في قرعة قسائم الابقار ما مدى صحة ذلك؟

٭ لا يوجد تزوير في قرعة الابقار، والوزير شكل لجنة تحقيق وكانت النتائج صحة المعلومات، ولا يوجد تزوير وجرى حفظ الامر من دون تزوير وليست الهيئة هي من حققت بل من قبل الوزير.

كلمة اخيرة؟

٭ كرئيس هيئة بابي مفتوح وأي شكوى كبيرة ارجو دق الباب والحديث معي شخصيا.