أعلن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية أمس إصدار 1507 رخص قيادة جديدة للمقيمين بصورة غير قانونية خلال 9 أشهر بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية.

وقال مدير إدارة المعلومات في الجهاز المركزي عبدالله الفرحان لـ «كونا» إنه تم إصدار 759 رخصة قيادة جديدة للإناث و748 رخصة للذكور تنوعت بين رخص قيادة خاصة وعامة إضافة إلى تجديد 25477 رخصة، وذلك في الفترة الممتدة من يناير حتى نهاية سبتمبر 2017.

وأضاف الفرحان أن محافظة الجهراء جاءت في المرتبة الأولى لناحية عدد الرخص الجديدة الصادرة للمقيمين بصورة غير قانونية خلال الفترة نفسها بإجمالي 920 رخصة، فيما جاءت محافظة الفروانية ثانيا بإجمالي 204 رخص، فمحافظة العاصمة بإجمالي 167 رخصة.

وأوضح أن محافظة الأحمدي جاءت في المرتبة الرابعة بعدد 162 رخصة تلتها محافظة حولي بإجمالي 29 رخصة، وأخيرا محافظة مبارك الكبير بواقع 25 رخصة.

وأشاد بالتعاون الذي يبديه المسؤولون في الإدارة العامة للمرور ووزارة الداخلية عموما فيما يتعلق بإصدار رخص القيادة للمقيمين بصورة غير قانونية.

وذكر الفرحان أن عملية تقنين إصدار رخص قيادة السيارات للمقيمين بصورة غير قانونية تأتي وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 409 لعام 2011 الخاص بتقديم عدد من المزايا والتسهيلات لهم، مبينا أن الحصول على رخص قيادة السيارات متيسر لمن يحملون بطاقات أمنية سارية المفعول.