القاهرة ـ هناء السيد

شاركت مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية في لقاء لمعهد السلام الدولي عقد في مملكة البحرين بحضور رئيس الجمعية العامة الجديد للأمم المتحدة ميروسلاف لاشكاك، وعدد من الوزراء وشخصيات سياسية وديبلوماسية وثقافية وإعلامية وممثلي منظمات دولية، وذلك لتقديم برنامج الأمم المتحدة عن السلام.

وأناب د.عبدالعزيز البابطين عنه في حضور المناسبة، مدير عام العام المؤسسة د.تهامي العبدولي الذي نقل للحضور رؤية «البابطين» حول السلام والجهود التي يبذلها رئيسها الشاعر عبدالعزيز سعود البابطين سواء من خلال الدورات التي تقيمها المؤسسة حول العالم وتدعو إليها شخصيات قيادية وفكرية من مختلف الأديان والتوجهات، أو بحضور البابطين أمام الأمم المتحدة لتقديم مشروع عن السلام، مذكرا بمشروع تعليم ثقافة السلام من خلال المناهج التربوية والتعليمية الذي قدمه البابطين في السابع من شهر سبتمبر الماضي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال د.العبدولي الذي وجه أيضا دعوة لرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة ميروسلاف لاجكاك نيابة عن البابطين لحضور افتتاح كرسي جديد عن السلام باسم البابطين يحتفى به قريبا في العاصمة الإيطالية روما، بأن هناك توافقا كبيرا بين أفكار ومشاريع المؤسسة وبين البرنامج الذي حمله الأمين العام للأمم المتحدة ميروسلاف لاجكاك، الذي جاءت محاضرته بعنوان: «دور الجمعية العامة للأمم المتحدة في خدمة الشعوب»،