أسامة أبو السعود

عملاً بسنة النبي صلى الله عليه وسلم عند تأخر المطر وحصول الجدب أقامت وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية صلاة الاستسقاء في مختلف محافظات البلاد اتباعا للسنة النبوية المشرفة طلبا للغيث فعن عبدالله بن زيد رضي الله عنه «أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى فاستسقى فاستقبل القبلة وقلب رداءه وصلى ركعتين» اخرجه البخاري.

وقال إمام مسجد عبد الوهاب الفارس بمنطقة الفيحاء الداعية عيسى بن عيسى في تصريحات لـ«الأنباء» عقب الصلاة امس حرصت وزارة الاوقاف مشكورة على دعوة أهالي الكويت والمقيمين على ارضها الى صلاة الاستسقاء لاحياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم عندما تقل الأمطار حيث يلجأ المسلمون الى الصلاة والدعاء لرب العالمين طلبا لنزول المطر.

وتابع قائلا «ولله الحمد كان الحضور مبشرا بالخير حيث حرص العديد من المصلين على اداء صلاة الاستسقاء طلبا لنزول المطر ونسأل الله سبحانه وتعالى ان ينزل الخير على بلدنا الحبيب الكويت وان يغيثنا غيثا مغيثا ولا يجعلنا من القانطين».

وكانت وزارة الاوقاف قد حددت عددا من المساجد التي تقام بها صلاة الاستسقاء ودعت جموع المصلين لصلاة الاستسقاء في تمام الساعة 10.30 من صباح أمس السبت بمختلف محافظات البلاد.