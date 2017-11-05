ليلى الشافعي

توجه نائب الأمين العام لتنمية الموارد والاستثمار بالأمانة العامة للأوقاف بالإنابة رائد الخرافي بأسمى آيات الشكر والتقديرلوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري على رعايته مسابقة الكويت الدولية لتأليف قصص الأطفال في مجال الوقف والعمل الخيري والتطوعي في دورتها الثالثة، والتي اختتمت أعمالها الأسبوع الفائت بإعلان أسماء الفائزين.

وهنأ الخرافي جميع الفائزين والفائزات بالمسابقة، والحاصلين على الجائزة التشجيعية باختيار قصصهم ضمن القصص المتميزة، مؤكدا أن الأمانة العامة للأوقاف أولت اهتماما بالغا بالطفل وتنشئته فكريا وصحيا واجتماعيا من خلال مشروعات عدة والتي من ضمنها مشروع هذه المسابقة التي يستفيد منها أطفال العالم بأسره، حيث سيتم نشر القصص الفائزة والقصص المتميزة باللغتين العربية والإنجليزية، على المستويين المحلي والعالمي.

وفي الختام شكر الخرافي سائر الإخوة والأخوات القائمين على المسابقة، وكل من شارك فيها من الكتاب والمؤلفين والمبدعين في جميع الأقطار، داعيا الجميع إلى المساهمة في هذه المسابقة بدورتها الجديدة التي سيعلن عنها قريبا إن شاء الله.