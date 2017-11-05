صرح مدير ادارة الموارد والتسويق بجمعية النجاة الخيرية عمر الثويني بأن الجمعية أجرت 1000 عملية للعيون في كل من جمهورية مصر وجمهورية بنغلاديش، كما قدمت الفحص والعلاج المجاني لما يقرب من 10 آلاف شخص وذلك ضمن حملة ابصار التي أطلقتها يوم عرفة.

وأعرب الثويني عن خالص شكره للمتبرعين الكرام الذين تبرعوا للحملة والذين كان لهم الفضل بعد الله في اجراء العمليات وإنقاذ هؤلاء المرضى من العمى.

وأضاف انه بعد النجاح الكبير لحملة ابصار والتي حققت تبرعات بقيمة 140 ألف دينار بدأنا فورا في التنفيذ وكانت المرحلة الأولى في بنغلاديش حيث أجرينا 500 عملية حتى الآن ثم نفذنا المرحلة الثانية في جمهورية مصر العربية وتم فيها أيضا إجراء 500 عملية. ونستعد الآن للمرحلة الثالثة من المشروع في كل من جمهورية بنغلاديش وجمهوري سريلانكا.

وأشار الثويني إلى أن المخيمات الطبية التي قمنا بإجرائها استقبلت آلاف الحالات، وقد قمنا بداية بفحص كل المرضى، وتصنيف حالاتهم إلى حالات تحتاج إلى علاج فقط فيصرف لها العلاج مجانا، وأخرى تحتاج إلى تدخل جراحي وهي التي نجرى لها العمليات.