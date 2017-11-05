أسامة أبوالسعود

دعا رئيس نقابة العاملين بوزارة التربية صالح العازمي إلى تأمين سلامة الموظفين قبل انتقالهم لمبنى منطقة العاصمة التعليمية الجديد خاصة بعدما كشف تقرير هندسي للوزارة ان المبنى به ٢٧ ملاحظة هندسية.

وطالب العازمي في تصريح صحافي وزير التربية د.محمد الفارس ووكيل وزارة التربية د.هيثم الاثري بتشكيل لجنة فنية عاجلة لمعاينة مبنى منطقة العاصمة التعليمية ورفع تقرير هندسي كامل ومفصل عن المبنى وكشف ما به من ملاحظات فنية.

وأكد العازمي أن تأمين بيئة العمل لموظفي وزارة التربية مقدم على أي قضية أخرى، خاصة أن مبنى منطقة حولي التعليمية سبق وأن شهد سقوط اسقف الديكور وبعض المشاكل الفنية.

وشدد على أن حديث وزارة الأشغال ان المبنى سليم إنشائيا وآمن وستتم معالجة الملاحظات التي تم تقديمها من قبل إدارة الشؤون الهندسية هو أمر يدعو للقلق ويؤكد ضرورة تشكيل لجنة فنية من وزارة التربية ترفع تقريرها قبل انتقال أي موظف إلى مبنى إدارة العاصمة التعليمية الجديد، محذرا من تلك الخطوة قبل الكشف الفني الكامل على المبنى.