زف رئيس نقابة العاملين بوزارة الخدمات عيد العازمي البشرى لزملائه من الموظفين بموافقة وكيلة وزارة الخدمات بالانابة بثينة السبيعي على إلغاء نظام 8 ساعات يوميا لموظفي الأمن والسلامة واستبداله بنظام 24 ساعة دوام مقابل 48 ساعة راحة باعتباره النظام الأكثر ملاءمة لموظفي الامن والسلامة وما يقومون به من جهود كبيرة في عملهم.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الدولة لشؤون الإسكان وزير الدولة لشؤون الخدمات ياسر ابل لرئيس وأعضاء نقابة العاملين في وزارة الخدمات بحضور وكيلة الوزارة بالانابة بثينة السبيعي.

وكشف العازمي أنه طالب وكيلة الوزارة بثينة السبيعي بصرف بدل خطر وبدل تلوث وتوفير جهاز فحص الطرود البريدية لموظفي قطاع البريد ووعدت بمخاطبة ديوان الخدمة المدنية للمطالبة بصرف هذه البدلات لما يتعرضون له من مخاطر عدة أثناء عملية فرز الطرود البريدية.

وأضاف أن السبيعي أعلنت أيضا مخاطبة الديوان لتطبيق الساعة المرنة خلال بصمة بداية ونهاية الدوام يوميا لجميع موظفي المواصلات أسوة بالعاملين بجهات حكومية اخرى.