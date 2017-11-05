في تجربة فريدة لمواجهة العزوف عن قراءة الكتب والمؤلفات، ومواكبة لمتطلبات العصر الحديث، ابتكر مؤسس المشروع الثقافي السياحي «باب للرحلات» الكاتب والروائي الكويتي عبد الوهاب الحمادي بالتعاون مع الكاتبة الكويتية تسنيم المذكور، فكرة جديدة لإحياء وتجديد عهد البحث والمطالعة عن طريق تحويل كتب التاريخ وأدب الرحلات وسير الأدباء إلى جولات سياحية حول العالم للاطلاع على الحضارات والتجارب والثقافات المختلفة.

وفي هذا الصدد، قال الكاتب والروائي عبدالوهاب الحمادي في تصريح لـ «الأنباء» ان مشروع «باب للرحلات» يهتم بإعداد وترتيب الرحلات للدول التي تتم زيارتها مضيفا، ان تلك الجولات تكون تجربة ثرية ومفيدة جدا للمشاركين، ونحرص على اختيار الفنادق المميزة ووسائل المواصلات المريحة للمزج بين الاشباعات الثقافية والسياحية في آن واحد. وتابع: نجحنا في تحويل كتاب «دروب أندلسية» لرحلة ممتعة في مدن الأندلس الجميلة في رحلة أسميناها «باب الأندلس»، لنطوف بعدها على دول مختلفة من العالم مثل: المغرب والبرتغال، السعودية، بريطانيا، روسيا، نيبال، مصر.. وغيرها.

وشدد الحمادي على الحرص على الوقوف على عادات وتقاليد شعوب الدول التي تتم زيارتها، والتعرف عن كثب على تفاصيل الحياة اليومية لمواطنيها وتذوق أهم الأطباق والأكلات التي تشتهر بها كل دولة، ونسعى لنقل صورة بانورامية واضحة المعالم لتلك البلدان.

ولفت الى تنظيم العديد من الرحلات الداخلية في مختلف مناطق الكويت لتعريف الشعوب والبلدان الاخرى بحضارة وتاريخ وتراث وطننا العزيز، حيث قمنا بزيارات الى مجلس الامة، ومتحف العثمان، ومسجد الدولة الكبير، ومركز جابر الاحمد الثقافي، ونصب الشهداء التذكاري، وسوق المباركية، بالإضافة الى بيت القرين، مشيرا الى الترويج لكتب أدب الرحلات والروايات التي تعنى بالمدن ومعارض الكتاب في العالم العربي عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

ويمكن التعرف على رحلات وفعاليات «باب للرحلات» المتعددة عبر الموقع الإلكتروني: www.babtravel.net