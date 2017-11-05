محمد الجلاهمة

أبلغ مصدر أمني «الأنباء» أن اللجنة التي شكلها وكيل وزارة الداخلية والمكلفة بإجراء المقابلة الشخصية للمرشحين للترقية إلى رتبة عقيد والوقوف على قدراتهم ومدى إلمامهم بالقوانين واللوائح سوف تجتمع خلال الفترة المقبلة لمقابلة نحو 300 مقدم لاختيار من تراه مؤهلا للحصول على رتبة عقيد ورجح المصدر ان ترفع اللجنة اسماء المستحقين والذين تنطبق عليهم شروط الترقي إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح تمهيدا لترقيتهم قبل نهاية العام الجاري.



يذكر أن اللجنة يترأسها وكيل قطاع الأمن الجنائي اللواء خالد الديين وعضوية كل من اللواءين منصور العوضي وسالم النواف والعميد عبدالله الوهيب والعقيدين حامد البالول وبدر بن نجم.