عادل الشنان

بينت تقارير صادرة عن المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن قيامها بتنفيذ 2200 شقة ضمن مشروع البناء العمودي في الجزء الاستثماري من مدينة صباح الأحمد السكنية، إضافة إلى 520 شقة في مدينة جابر الأحمد السكنية، بهدف توفير الرعاية لفئة من «باع بيته» والمطلقات والأرامل ومن يرغب في مثل هذه النوعية من الوحدات السكنية.



وأشارت المؤسسة إلى أن ذلك يأتي ضمن 7 أهداف تسعى إلى تحقيقها ضمن خطة عملها للسنة المالية الحالية، ومنها طرح أكثر من 9 آلاف قسيمة للتوزيع خلال السنة المالية الحالية تشمل ما تبقى من قسائم جنوب المطلاع إضافة إلى خيطان الجنوبي وجنوب عبدالله المبارك.

وأضافت أن الأهداف انطلقت من إعداد تصاميم الأحياء والوحدات السكنية لأغراض الرعاية السكنية للمواطنين والتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة وهو ما تم فعليا في أراضي مشروع «خيطان الجنوبي وجنوب عبدالله المبارك وجنوب سعد العبدالله والمحور الخدمي لمدينة صباح الأحمد».

كما تتعاون المؤسسة مع الجهات ذات العلاقة لتوفير وتشغيل الخدمات العامة في المدن الإسكانية، وهي ما تنفذه حاليا في مدن صباح الأحمد وجابر الأحمد والخيران السكنية وشمال غرب الصليبخات.