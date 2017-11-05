تسلم النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الشيخ صباح الخالد، في مكتبه بالوزارة اليوم الأحد، نسخة من أوراق اعتماد سفير جمهورية مصر العربية لدى البلاد طارق القوني.

وتمنى الشيخ صباح الخالد خلال اللقاء للسفير الجديد النجاح في مهام عمله وللعلاقات الثنائية الأخوية الوثيقة بين البلدين الشقيقين المزيد من التقدم والازدهار.

وحضر اللقاء نائب وزير الخارجية السفير خالد الجارالله ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية السفير الدكتور أحمد ناصر ومساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم السفير ضاري العجران وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية.