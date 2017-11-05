

كشف الهلال الأحمر الكويتي اليوم عن اقتراح يقضي بإنشاء صندوقين انسانيين تحت مظلة عربية وتقديم مساهمة بقيمة 50 ألف دولار في تمويلهما.

جاء ذلك في تصريح أدلى به رئيس مجلس ادارة جمعية الهلال الاحمر الكويتي د.هلال الساير على هامش المشاركة في اجتماع تحضيري للمنظمة العربية لجمعيات الهلال والصليب الأحمر بمدينة انطاليا الساحلية جنوبي تركيا.

وقال رئيس وفد الجمعية إن الصندوق الأول سيكون معنيا بدعم أسر وذوي المفقودين والضحايا من العاملين والمتطوعين في العمل الإنساني فيما سيتكفل الثاني بتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال المتضررين من الازمات والكوارث في العالم تحت مظلة المنظمة العربية.

ودعا الساير المشاركين كافة في اجتماع المنظمة العربية لجمعيات الهلال والصليب الأحمر التحضيري لاجتماعات الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر إلى التبرع ودعم هذه المبادرات ترسيخا لأهدافها النبيلة.

وأعرب الساير عن الشكر للمنظمة العربية لتبني مبادرات الهلال الاحمر الكويتي وطرحها في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي.

وأشاد رئيس وفد الهلال الاحمر الكويتي بجهود المنظمة العربية في توحيد الجهود العربية وتنسيق العمل الانساني فيما بينهم في كافة مجالات العمل الانساني لدعم الازمات في الدول العربية.

وشارك وفد الهلال الاحمر التركي في اللقاء التحضيري للاجتماع الذي يقام كل عامين بهدف تنسيق الجهود العربية ودعم الترشيحات العربية للمناصب الادارية في الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الاحمر.

ويضم الوفد الكويتي من جمعية الهلال الأحمر الأمين العام مها البرجس ومدير الادارة القانونية وادارة الشباب والمتطوعين د.مساعد العنزي ومدير إدارة المشاريع والعلاقات الدولية الدكتورة نيفين يسري وبمشاركة القنصل العام لدولة الكويت في تركيا محمد المحمد والسكرتير الاول سلطان السبيعي.