أعلن رئيس جمعية العلاقات العـــامة جمال جاسم النصرالله أن جائزة الكويت للعلاقات العامة وخدمة العملاء قد بدأت أنشطتها وأنها فتحت باب الاشتراك للجهات الحكومية والخاصة للمشاركة في الجائزة وفعالياتها، بالإضافة إلى أنه سيتم تكليف لجان الجائزة لاختيار الجهات الفائزة وفق معايير الجائزة التي سيتم نشرها على الموقع.

وقـــال النصرالله إن الرعاية السامية لصاحب الســمو الامير الشيخ صباح الأحمد للعام الثالث على التوالي هي وسام على صدور جميع أعضاء الجمعية وثقة غالية نعتز ونفتخر بها، وتجعلنا نواصل العمل ليل نهار للخروج بالجائزة بشكل يليق بالرعاية السامية وبثقة سمو الأمير التي منحها لجمعية العلاقات العامة.

وأشار إلى أنه تم تحديد جميع القطاعات التي تشملها الجائزة سواء فيما يخص العلاقات العامة أو خدمة العملاء، مشيرا الى انه تم تشكيل لجنة التحكيم من الأعضاء خالد الخليفي وجاسم فخرو ود.فواز العجمي وهاكوب أمرزيان وهدى العنزي ود.خالد القحص.

من جهتها، أكدت عضو مجلس ادارة جمعية العلاقات العامة الكويتية وعد الكندري أنه بعد نجاح جائزة الكويت للعلاقات العامة وخدمة العملاء خلال العامين الماضيين فقد سعت جمعية العلاقات العامة إلى تطوير الجائزة وجعلها تنطلق عبر موقع خاص بها، يتيح للراغبين في المشاركة الاشتراك مباشرة (أون لاين)، موضحة أن أهداف الجائزة تنموية، ولذلك فإن اللجنة العليا لها حرصت على تنظيم عدد من ورش العمل التدريبية، ما يساهم في التنمية البشرية التي هي أحد أسس التنمية المستدامة.

وقالت الكندري إنه تم التعاقد مع احدى الشركات لعمل المسح الميداني لمواقع العمل المختصة بقطاعات الجائزة ووضع تقييم ضمن معايير وضعتها لجنة التحكيم وذلك لاستقصاء آليات تقديم الخدمات والتسهيلات التي تقدمها الجهات للعملاء والمراجعين، بالاضافة إلى طرق تعامل موظفي العلاقات العامة ومدى تعاونهم.

وعبرت عن شكرها لجميع الجهات التي رعت الجائزة العامين الماضيين، متمنية أن تبادر الجهات الحكومية بالمشاركة في الجائزة التي تعد فريدة من نوعها خليجيا وعربيا.