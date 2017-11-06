المهرجان ينطلق أول ديسمبر ويستمر إلى بداية مارس من العام المقبل

أعلنت قرية صباح الأحمد التراثية عن بدء التسجيل واستقبال المشاركين في مسابقات وفعاليات الموروث الشعبي الخليجي للموسم الخامس اعتبارا من الخامس عشر من الشهر الجاري حتى الأول من ديسمبر المقبل.

ولفتت اللجنة المنظمة للمهرجان في تصريح صحافي الى أن المهرجان هذا العام سيكون حافلا بالعديد من الأنشطة والفعاليات التي ستنطلق في الأول من شهر ديسمبر القادم وتستمر إلى الأول من شهر مارس من العام المقبل.

وأشارت اللجنة إلى أن مسابقات مهرجان الموروث الشعبي تشمل مزاين الإبل بمختلف أنواعها، مسابقات هجيج الإبل للمسافات الطويلة، مسابقة القدرة والتحمل للخيول، مسابقات الأغنام بأنواعها، مسابقات جمال الصقور والسرعة بأنواعها، بالإضافة إلى الأنشطة التراثية والشعبية والمسابقات والتي تشمل جميع فعاليات الموروث الشعبي الخليجي من خلال أجنحة دول مجلس التعاون الخليجي والجهات الرسمية والشعبية المشاركة، وقد خصصت لها جوائز قيمة تشجيعا وحفظا لتراث الآباء والأجداد.

وأضاف اللجنة أن المهرجان الذي يقام سنويا في قرية صباح الأحمد التراثية في السالمي (الكيلو 59) يحظى برعاية أميرية سامية من صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، حيث تتوزع المكرمة الأميرية على جميع السباقات والفعاليات والأنشطة، ويجمع المهرجان الماضي والحاضر عبر المسابقات والفعاليات التراثية ومسابقات الطبخ الشعبي التي تشهد سنويا مشاركة فاعلة من مجموعة من الطهاة الكويتيين من الجنسين.

كذلك يشهد المهرجان إقامة الأنشطة التراثية والشعبية التي تهدف إلى ترسيخ وتعزيز الحفاظ على الهوية الوطنية والموروث الشعبي الكويتي والخليجي، ويقوم بإحياء الكثير من الحرف والمهن والأنشطة القديمة لتكون في متناول الأجيال الحالية من إرث الآباء والأجداد.