شاركت د.سميرة السعد رئيس منظمة التوحد العالمية المنتخب في توقيع العقود لمؤتمر 2022 في ماليزيا ولاية سرواك، ومنظمة التوحد العالمية ترعى مؤتمرا عالميا كل 4 سنوات في إحدى دول العالم فكان 2006 في جنوب أفريقيا و2010 في المكسيك و2014 في الكويت وسيكون 2018 في ولاية تكساس الأميركية.

وقامت المنظمة بدراسة الطلبات الواردة لاستضافة مؤتمر 2022 بعد تكساس وتمت التصفية الأولى إلى 7 دول (كولومبيا، استراليا، ماليزيا، البرازيل، نيوزيلندا، بورينو، الأرجنتين) وفازت منها ماليزيا بما قدمته من مواصفات وإمكانيات لعقد المؤتمر العالمي لديها.

وقام وفد من منظمة التوحد العالمية (وهي منظمة تطوعية يديرها مجلس إدارة غالبيتهم ممن لديهم أبناء يعانون من التوحد) وضم الوفد الرئيس السابق د.بول شاتوك والرئيس المنتخب د.سميرة السعد وأحد أعضاء مجلس الإدارة لندا سكايل، حيث قاموا بمعاينة الأماكن المقترحة لعقد المؤتمر للموافقة عليها.. والتي تظهر أن ماليزيا - ولاية سرواك مهيأة لعقد المؤتمر العالمي ولديها كل الشروط المطلوبة.



وقد بدأت الاجتماعات بلقاء وزير الشؤون للرعاية والمرأة والأسرة وتطور الطفل في سرواك، ووزير السياحة والفن والشباب والرياضة في سرواك، لإظهار الدعم الكامل من ولاية سرواك لمؤتمر منظمة التوحد العالمية وهيئة المؤتمر الماليزية.

وتمت زيارة مركز المؤتمرات المميز في سرواك والذي يضم قاعات رئيسية لحضور أكثر من 4000 شخص ومساحات كبيرة للشركات والمؤسسات المشاركة في المعرض وقاعات أصغر متعددة للمحاضرات والورش ومطعم 5 نجوم عدا توفير وجبات بسعر مخفض للحضور ومطاعم متعددة مختلفة الأسعار، كما توفر باصات تنقل الحضور على مدار اليوم للفنادق المختلفة في سرواك مجانا، وكان الدعم الحكومي للمؤتمر القادم متميزا، حيث ستصاحبه ميزانية مقررة لبناء عدد من المراكز للتوحد في كامل الولاية، ولمختلف الأعمار والحالات.

وقامت د.سميرة السعد بتكريم المسؤولين والوزراء المشاركين والداعمين للتوحد مع توصية بالتعاون مع البرامج الموجودة في الكويت مثل جمعية التوحد الكويتية ومركز الكويت للتوحد من خلال منظمة التوحد العالمية.