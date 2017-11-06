أعلنت وزارة النفط عن مشاركتها في معرض الكويت للكتاب للسنة الثانية على التوالي في دورته الـ (42) في الفترة من 15 - 25 الجاري.

وقالت وزارة النفط إنها تسعى دائما للمشاركة في مثل تلك التجمعات سواء المحلية او الخارجية منها لتحقيق احد اهدافها الاستراتيجية والتي تتمثل في تعزيز وترسيخ روح المسؤولية الاجتماعية وتعريف الجمهور الداخلي والخارجي بدور الوزارة في نشر الثقافة البترولية.

وأضافت الوزارة في بيان صحافي ان نشر الوعي والثقافة البترولية في المعرض سيكون من خلال ما سيتضمنه جناحها من كتب ومطبوعات تسهم في نشر الثقافة البترولية لدى المجتمع الكويتي، مشيرة الى ان الوزارة نجحت على مدى السنوات السابقة في نشر الثقافة البترولية من خلال ما تقدمه من ندوات وحلقات نقاشية وتوعوية تساهم في تثقيف كل فئات المجتمع من خلال لجنة الثقافة البترولية التي تهتم بهذا الجانب حيث انها أنشئت في عام 2003 وتهدف الى غرس مفهوم الثقافة البترولية وتعزيزها في كل فئات المجتمع.