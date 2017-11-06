ندى أبونصر

أكدت رئيسة الجمعية الكويتية لمتابعة قضايا المعاقين سعاد الفارس ان المسيرة التوعوية التي أطلقتها الجمعية امس تحت عنوان «مكاننا بينكم»، تقام سنويا في يوم التضامن مع ذوي الإعاقة، وذلك بهدف دعم وابراز قضايا المعاقين ولفت انتباه المجتمع لهذه الفئة وتحقيق أهدافها ودعم قضاياه وابراز قدرات ابنائها.

ووجهت رسالة الى جميع افراد المجتمع واولياء الأمور بإعطاء هذه الفئة رعاية اكبر والتعليم والتدريب المناسبين، متمنية من الحكومة فتح مجال للعلاج والتربية والدمج التعليمي لان الدمج الاجتماعي حصل عليه ذوو الإعاقة بنسبة 80% تقريبا واصبح هناك وعي كبير من المجتمع بالنسبة لهذه الفئة والوعي اصبح يزيد سنة بعد سنة بشكل اكبر.

وطالبت الفارس بالدمج التعليمي، فمن حق الطالب ان يدرس في المدرسة القريبة من منزله، وخاطبت المدارس الخاصة في تحسين نوع البرامج لهذه الفئة وان تكون لهم شهادات معتمدة عند التخرج، لان الطلاب من هذه الفئة يتعرضون كثيرا لهذه المشكلة، خاصة ان الطلاب من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة بطيئي التعلم او التخلف العقلي البسيط والإعاقة الذهنية في المدارس الخاصة يصلون الى مرحلة معينة من الدراسة ويبقون من دون شهادة او توظيف، وطالبت بناد خاص للإعاقة الذهنية، ولفتت الى ان الجمعية كانت في زيارة لهيئة الشباب والرياضة، حيث تم البحث في تخصيص ارض للإعاقة الذهنية، نتمنى ان ير ى النور قريبا.