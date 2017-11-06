أكد مدير عام الإدارة العامة للإطفاء الفريق خالد المكراد، أن المشاريع التنموية التابعة للإدارة العامة للإطفاء تسير حسب جدولها الزمني المرسوم ونهدف من خلالها إلى تطوير مراكز الإطفاء لجعلها بيئة صحية تضم كل ما يحتاجه رجال الإطفاء للقيام بأداء أعمالهم المنوطة بهم في سبيل حماية الأرواح والممتلكات.



جاء ذلك خلال افتتاحه مركز المنقف للإطفاء صباح أمس بتكليف من وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله وبحضور نائب المدير العام لشؤون قطاع المكافحة بالإنابة العميد محمد المحميد ومدير إدارة العلاقات العامة والإعلام العقيد خليل الأمير ومدير إدارة الإنشاءات والصيانة العقيد م.عبدالمحسن العنزي ومدير إطفاء محافظة الأحمدي المقدم معاذ الحمادي، ومدير مكتب المدير العام المقدم طلال الرومي ورؤساء مراكز إطفاء محافظة الأحمدي.

وأوضح المكراد أن تطوير مراكز الإطفاء من خلال نموذج صمم خصيصا ليكون متناسبا مع طبيعة عمل رجل الإطفاء لما يحتويه من صالة رياضية مكيفة متعددة الأغراض وصالة للحديد وحوض سباحة، وذلك للحفاظ على اللياقة البدنية التي تمكن رجل الإطفاء من التغلب على مشاق المهنة، وذلك في إطار تعليمات الشيخ محمد العبدالله الذي أمر بتوفير كل متطلبات رجال الإطفاء لهذا الغرض.



وأعرب الفريق خالد المكراد عن سعادته لافتتاح أول مركز للإطفاء مصمم بشكل عصري ونموذجي، متوجها بالشكر إلى مدير إدارة الإنشاءات والصيانة العقيد م.عبدالمحسن العنزي وكل من عمل في هذا المشروع المميز.