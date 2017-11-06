المسعود: «المبادر الخليجي» خطوة كويتية تنطلق إلى الخليج ومنها إلى العالمية





أعلنت رسمياً الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) بالمملكة العربية السعودية الشقيقة عن مشاركتها ودعمها للمشروع الوطني المبادر الخليجي، ويأتي هذا المشروع كأحد المبادرات التي تدعمها منشآت للمساهمة في نشر ثقافة ريادة الأعمال ودعم الفكر الريادي والإبداعي وتمكين رواد الأعمال.

وحضر إعلان المشاركة نائب محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة د.عبدالله الصغير ومستشار المحافظ د.ليلك الصفدي وأبرار المسعود الرئيس التنفيذي لمجموعة المستقبل للاستشارات وحاضنات الأعمال ومزيد المسعود المدير التنفيذي للمشروع الوطني المبادر.

وأكد الصغير، حرص منشآت على دعم مثل هذه الفعاليات والمسابقات لما لها من أثر فعال في نشر وتمكين العقلية الريادية لدى المجتمع الخليجي.

وأشارت الصفدي الى ان منشآت سترعى تدريب 5 شباب وشابات سعوديين في المسابقة لتأهيلهم للمنافسة ورفع جودة المشاريع والأفكار المشاركة. وأضافت، ان ما يميز المشروع تركيزه على تكوين شخصية رائدة وصاحب العمل بذات أهمية تطوير وتحسين المشروع والفكرة، مؤكدة ان منشآت تعمل على إطلاق برامج ومبادرات عديدة تعنى بنشر ثقافة ريادة الأعمال في كل مناطق المملكة خلال الفترة المقبلة.

كما أعلنت الرئيسة التنفيذية لمجموعة المستقبل العالمية أبرار فيصل المسعود عن شراكة القطاع الإستراتيجية بين مجموعة المستقبل العالمية والمشروع الوطني المبادر.

ورحبت المسعود بمبادرة «المبادر الخليجي» التي تنطلق من الكويت لدعم الشباب وتنمية قطاع ريادة الأعمال الذي يهدف إلى نشر ثقافة الابتكار والإبداع من أجل الشباب الذين يملكون فكرا اقتصاديا، وذلك لدفع عجلة التنمية والاقتصاد خليجيا،

بدوره، صرح مزيد المسعود المدير التنفيذي لمشروع الوطني المبادر: «بأن المبادر الخليجي مشروع متكامل لدعم الشباب وتنمية قطاع ريادة الأعمال بدول الخليج، وذلك بالتعاون مع القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني لدعم الشباب الخليجي في تأسيس مشاريعهم التي تساهم في التنمية الاقتصادية الخليجية».

وأوضح المدير التنفيذي للمشروع ان الداعم الأول «للمبادر الخليجي» صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، الذي منحنا القوة في استمرار المشروع في دوراته الـ 3 السابقة، ووجهنا لفتح المجال للمشاريع الصناعية التي تخدم خطة التنمية محليا وخليجيا إيمانا منه بأهمية دور الشباب في دفع عجلة التنمية الاقتصادية. وأضاف انه من خلال المشروع، سيشارك عدد من الشباب والشابات ومن ثم يتم تأهلهم للتصفيات بعدد 5 شباب وشابات من كل دولة من دول الخليج المشاركة من أصحاب المشاريع والأفكار الريادية، كما سيتضمن فعاليات وبرامج تعليمية وتمكينية للوصول بالمشارك للمراحل النهائية للمنافسة على لقب «المبادر الخليجي». وأشار المسعود الى انه سيتم توثيق تجربة رواد الأعمال الخليجيين تلفزيونيا بأسلوب الواقع في شكل حلقات تعرض تجارب الرواد بحسب مراحل المسابقة.