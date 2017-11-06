عاطف رمضان

فازت 3 فرق تطوعية من إجمالي 8 فرق شاركت في وضع حلول لقضايا ومشكلات منتشرة في المجتمع، وذلك خلال الحفل الختامي لبرنامج أيادينا لتدريب الأفراد الذي أقيم في جامعة الخليج مساء أمس الأول، والذي نظمته شركة ثوابت للاستشارات والتدريب برعاية وزارة الشباب.

وفاز بالمركز الأول فريق رمح التطوعي لحل قضية «تدني لغة الحوار» بنسبة 74.3%.

كما فاز بالمركز الثاني فريق «لدن» التطوعي لحل قضية «العنف الشبابي» بنسبة 73.5%.

وفاز بالمركز الثالث فريق «إنسان إنسان» التطوعي لحل قضية «الجهل التربوي»، حيث حصد نسبة 60.3%.

وخلال الحفل استعرضت مسؤول برنامج أيادينا لتدريب الأفراد فاطمة العبيدلي فيديو يحوي ملخص لفترة أسبوعين قام به نخبة من المتطوعين الذين شاركوا في هذا البرنامج لكي يتم تأسيسهم بالشكل الصحيح والارتقاء بالعمل التطوعي إلى المستوى الاحترافي، معربة عن أملها ان يتم تحقيق الاحترافية لهذه الفرق التطوعية التي اختارت قضاياها التطوعية.

وكانت لجنة التحكيم مكونة من، مدير إدارة العمل التطوعي في وزارة «الشباب» العنود الصبيحي، وم.أحمد المرشد رئيس الجمعية الخيرية الكويتية لخدمة القرآن الكريم وعلومه الناشط للعمل التطوعي لأكثر من 50 عاما ووكيل وزارة الكهرباء سابقا ووكيل وزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة سابقا، ود.سعاد البشر محكم لمشروع أيادينا للفرق التطوعية ومستشار بشركة «ثوابت».

وقالت مدير إدارة العمل التطوعي في وزارة «الشباب» العنود الصبيحي انه تطور المجتمعات يقاس من خلال تطوع أفراده ومدى مساهماتهم في الخدمات الاجتماعية، مشيرة إلى أن الوزارة تدعم الأفكار غير الربحية والمبادرات التطوعية التي تفيد المجتمع وتستقبل الطلبات عبر موقعها الإلكتروني، معربة عن سعادتها بالأفكار التي قدمتها الفرق المشاركة والحلول وطريقة الطرح.

من جانبه، أعرب رئيس الجمعية الخيرية الكويتية لخدمة القرآن الكريم وعلومه م.أحمد المرشد في تصريح لـ «الأنباء» عن سعادته لرؤيته الفرق التطوعية التي تصدت لبعض قضايا المجتمع التي لم نعهدها سابقا من الفرق التطوعية بل كانت قضيا تتصدى لها الأجهزة الحكومية، لأن هؤلاء الشباب في مقتبل العمر ويناقشون قضايا مثل الطلاق وتدني لغة الحوار ومشكلة المرور وغيرها من المشكلات التي تصدوا لها، مشيرا إلى أن الحكومة مطالبة بدعم مثل هذه الإنجازات لكي يستفيد المجتمع من نتائجها.

تكريم الرعاة والمشاركين

تم تكريم الرعاة وهم: وزارة «الشباب» والبنك الأهلي المتحد وجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا والهيئة الخيرية الإسلامية العالمية وشركة بوتيكات وأطياب المرشود.

كما تم تكريم المتميزين وهم: عبدالله السلامة ومريم العسعوسي وراشد الجناع ونوف المغربي وعمر الكندري وأصالة أصلان وشيخة الصقهان وعمر اليولي.

وتم تكريم لجنة التحكيم د.سعاد البشر واحمد المرشد والعنود الصبيحي.

وتم تكريم المستشارين: منى الصقر ود.هيفاء اليوسف وهبة بن سلامة ود.ناصر المنيع واحمد بوعركي ومنى عرب ومنى بن علي.

وتم تكريم الفرق الـ 3 الفائزة بالنتائج وكذلك الفرق الخمسة المشاركة وهي:

فريق «تايمر» التطوعي لحل قضية «الآثار السلبية لوقت الفراغ».

فريق Disonnect to connect التطوعي لحل قضية «إدمان التكنولوجيا».

فريق «حياتنا بالسلامة أحلى» التطوعي لحل قضية «الاستهتار المروري».

فريق «بوادن» التطوعي لحل قضية «السمنة».

فريق «حلول» التطوعي لحل قضية «الطلاق المبكر».