هيئة البيئة قدمت الرعاية اللازمة للصقور ونسقت مع الجانب العراقي حتى تم تسليمها

اتفاقية «سايتس» تمنع الاتجار الدولي في الحيوانات والنباتات الفطرية المهددة بالانقراض





هاني الظفيري

سلمت الهيئة العامة للبيئة 20 صقرا من النوعين الحر والشاهين إلى السلطات العراقية في منفذ العبدلي ظهر أمس، بينما سجل رجال هيئة البيئة نفوق 3 صقور أخرى بسبب سوء النقل من قبل الشخص الذي حاول تهريبها.

وكان رجال الجمارك قد صادروا هذه الصقور، باعتبارها مدرجة على الملحقين الأول والثاني من اتفاقية الاتجار الدولي في الحيوانات والنباتات الفطرية المهددة بالانقراض (سايتس)، فقد قام أحد القادمين إلى البلاد بتهريبها عن طريق معبر (العبدلي) من جمهورية العراق، حيث خدرها ووضعها في حقيبة السفر.

وقال مديرة إدارة المحافظة على التنوع الإحيائي في الهيئة العامة للبيئة د.عبدالله زيدان إنه بعد البلاغ الوارد من إدارة الجمارك في منفذ العبدلي الأسبوع الماضي، توجه فريق من الهيئة العامة للبيئة إلى المنفذ وتسلم الصقور وقدم لها الرعاية إلى أن تم تسليمها إلى الجانب العراقي، مشيرا إلى أن عملية الرعاية بالصقور شاركت فيها فرق تطوعية من ضمنها طبيبة بيطرية.

ولفت إلى أنه تم التواصل والتنسيق مع الجهات المعنية في العراق ممثلة بوزارة البيئة العراقية حيث إن الكويت من ضمن الدول الموقعة على اتفاقية سايتس التي تمنع الاتجار بالكائنات الفطرية بالطرق غير المشروعة فلابد من تسليمها إلي الدولة القادمة منها.

وذكر أنه وفق قانون البيئة تم أخذ الإجراءات القانونية ضد المهربين الذين يقومون بجلب الصقور ومعاقبتهم وفق القانون البيئي الكويتي.

من جانبه، أثنى ممثل وزارة البيئة العراقية م.حيدر التميمي على الجهود الكويتية في تطبيق اتفاقية سايتس في تسليم الصقور، مشيرا إلى أنه سيتم إطلاقها في البيئة البرية التي تنتمي إليها، مبينا أن من بينها 4 من النوع الحر و16 من نوع شاهين.

بدورها، قالت منسقة الاتصال الوطني لاتفاقية «سايتس» في الهيئة العامة للبيئة شريفة السالم: تواجدنا اليوم تنفيذا لاتفاقية «سايتس» والتي تمنع التجارة بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض وكانت نقطة الاتصال الوطنية هي الهيئة العامه للبيئة، مثمنة دور رجال الجمارك الكويتية وكذلك الجهود التي بذلت طيلة الأسبوع الماضي وحتى إعادة هذه الطيور إلى الجانب العراقي.