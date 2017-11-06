قدمت جمعية العون المباشر منحا دراسية إلى 130 طالبا تونسيا لإتمام دراستهم في مبادرة وصفها سفيرنا لدى تونس علي الظفيري بأنها تعكس العلاقات الوطيدة بين الكويت وتونس.

وقال السفير الظفيري في كلمة بالمناسبة إن المبادرة تحمل من المعاني الشيء الكثير وعلى عدة أصعدة فهي تعكس بشكل جلي العلاقات الوطيدة والأخوية بين الكويت وتونس «فلم يحل بعد المسافة بين البلدين دون تحقيق هذا التقارب وكان لمؤسسات العمل الخيري الكويتي الدور الأساسي في هذا التقارب».

واعتبر أن ما تقوم به جمعية العون المباشر في تونس مثال جلي على ذلك مضيفا «وفي هذا السياق فإننا حريصون على دعم هذا العمل الخيري وتقديم كل ما يلزم للتأكد من قيامه برسالته على أكمل وجه حتى تتحقق أهم أهدافه في النهوض بالتنمية بتونس كلما سمحت الفرصة بذلك».

وأوضح السفير الظفيري أن عمل المؤسسات الخيرية الكويتية تطور على مدار عقود طويلة فلم يعد حكرا على المجال الديني والدعوي بل انتقل ليكون أحد أهم روافد دعم البرامج التعليمية والتنموية وهو ما تحتاجه تونس في هذه المرحلة وهي تنتظر من أشقائها وإخوانها الوقوف معها ودعمها.



وذكر السفير الظفيري في تصريح لـ «كونا» وتلفزيون الكويت أن هذه المبادرة تندرج ضمن العمل الخيري للكويت وفي إطار توجيهات صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد في هذا المجال.

وأضاف أن مبادرة جمعية العون المباشر تأتي امتدادا للعمل الخيري والإنساني للكويت وتعزز أواصر العلاقات الأخوية بين البلدين، واصفا تلك المبادرة بأنها «مبادرة متميزة» تهدف الى مساعدة 130 طالبا على إتمام دراستهم.