عقدت مديرية التعليم العسكري في الحرس الوطني دورة «النظام المنظم»، لتدريب الطلبة الضباط الاختصاص التابعين للإدارة العامة للإطفاء، وذلك تفعيلا لبروتوكول التعاون بين الحرس الوطني والإدارة العامة للإطفاء.

واشتملت الدورة، التي التحق بها 50 طالب ضابط اختصاص من الإدارة العامة للإطفاء، على منهج «النظام المنظم»، الذي يتضمن التدريب على المسير، والتحية العسكرية، والضبط والربط العسكري.



وتشمل أهداف البروتوكول تعزيز وتوطيد التعاون المشترك عبر إقامة الدورات التدريبية والندوات وورش العمل لتبادل الخبرات وصقل مهارات المنتسبين في كل من الطرفين، بما يحقق ما تطمح إليه وثيقة الأهداف الإستراتيجية للحرس الوطني 2020 «الأمن أولا» في تحقيق التكامل التدريبي مع المؤسسات العسكرية.