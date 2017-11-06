الموافقة على قانون الاتفاقية الخليجية لا تخوّل الحكومة تطبيق الضريبة

توقع أداء الوزراء اليمين الدستورية خلال الفترة من 22 - 26 الجاري

مريم بندق

قالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان المشاورات التي يجريها سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك لتشكيل الحكومة الجديدة تتم على قدم وساق لإنجاز التشكيل المطلوب في الوقت المناسب.

وأوضحت المصادر أن الجهود تصب في إنجاز التشكيل في الوقت الذي يمكن الحكومة من حضور جلسات مجلس الأمة.

وأكدت المصادر أنه من الآن فصاعدا فإن إعلان الحكومة وارد في أي لحظة خصوصا إذا كان التغيير لن يتم بشكل جذري، أما إذا اتفق على ان التغيير سيكون بشكل كبير فيحتاج إلى فترة أطول نسبيا.

وعلى الصعيد ذاته، توقعت مصادر خاصة لـ «الأنباء» ان يؤدي الوزراء اليمين الدستورية خلال الفترة من 22 حتى 26 الجاري.

الى ذلك، استغربت مصادر مالية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» المعلومات التي نشرت حول ملامح اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة. وأوضحت المصادر أن قانون القيمة المضافة لم تتم صياغته حتى الآن فكيف يتم الإعلان عن ملامح اللائحة التنفيذية للقانون؟!

وزادت المصادر قائلة: إن الحكومة أحالت الى المجلس مشروع قانون الاتفاقية الخليجية الموحدة لضريبة القيمة المضافة. واستطردت: ان موافقة مجلس الأمة على هذه الاتفاقية لا تخول الحكومة تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة. وشددت المصادر على القول بأنه لن يتم تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة إلا إذا وافق عليها مجلس الأمة.

هذا، وتم تأجيل اجتماع مجلس الوزراء الاعتيادي الأسبوعي المقرر اليوم إلى غد الثلاثاء.