فرج ناصر

أكد مصدر مطلع بالإدارة العامة للطيران المدني أن الادارة بانتظار موافقة مجلس الوزراء ومجلس الأمة لتحويل الإدارة الى هيئة مستقلة اسوة بدول مجلس التعاون الخليجي والدول العالمية المتطورة في هذا المجال وذلك لإعطائها مساحة اكبر من الحرية.

وأضاف ان الإدارة العامة للطيران المدني تدرس الان الشق القانوني للهيئة من المستشارين القانونيين بالإدارة وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الشان بإدارة الطيران المدني.

وقال المصدر ان من شروط استقلال الهيئة: تفعيل منظومة تختص بشؤون وسلامة الطيران المدني ورفع كفاءته اكثر من الوضع الحالي.

ومن جانب آخر سيتم خلال فبراير المقبل افتتاح مبنى طيران الجزيرة والذي شارف على الانتهاء ويتسع لـ 2 مليون ونصف المليون راكب في السنة ويتكون من اربع بوابات، اثنتان جسور واثنتان ارضيات وتبلغ قيمة المشروع 14 مليون دينار.

وأضاف ان من حق ادارة الطيران المدني تحويل شركات الطيران المختلفة الراغبة عليه كرغبة منها في مواكبة اسطول طيران الجزيرة.