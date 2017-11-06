كشف الهلال الأحمر عن اقتراح يقضي بإنشاء صندوقين إنسانيين تحت مظلة عربية وتقديم مساهمة بقيمة 50 ألف دولار في تمويلهما.

جاء ذلك في تصريح أدلى به رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر د.هلال الساير لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) على هامش المشاركة في اجتماع تحضيري للمنظمة العربية لجمعيات الهلال والصليب الأحمر بمدينة انطاليا الساحلية جنوبي تركيا.

وقال رئيس وفد الجمعية إن الصندوق الأول سيكون معنيا بدعم أسر وذوي المفقودين والضحايا من العاملين والمتطوعين في العمل الإنساني فيما سيتكفل الثاني بتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال المتضررين من الأزمات والكوارث في العالم تحت مظلة المنظمة العربية.

ودعا الساير المشاركين كافة في اجتماع المنظمة العربية لجمعيات الهلال والصليب الأحمر التحضيري لاجتماعات الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر إلى التبرع ودعم هذه المبادرات ترسيخا لأهدافها النبيلة.

وأعرب الساير عن الشكر للمنظمة العربية لتبني مبادرات الهلال الأحمر الكويتي وطرحها في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي.

وأشاد رئيس وفد الهلال الأحمر الكويتي بجهود المنظمة العربية في توحيد الجهود العربية وتنسيق العمل الإنساني فيما بينهم في كافة مجالات العمل الإنساني لدعم الأزمات في الدول العربية.

وشارك وفد الهلال الأحمر التركي في اللقاء التحضيري للاجتماع الذي يقام كل عامين بهدف تنسيق الجهود العربية ودعم الترشيحات العربية للمناصب الإدارية في الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر.