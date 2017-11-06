أفادت م.حميدة الخالدي بأن إدارة الإنشاءات والصيانة حريصة كل الحرص على الاهتمام بشبكة الطرق الداخلية في الحرم الجامعي، إذ قامت بعقد الأعمال الإنشائية للطرق والساحات والخدمات بجميع مواقع الجامعة المختلفة، وذلك بالتنسيق التام مع إدارة الأمن والسلامة، وقامت الإدارة بعمليات لرصف الطرق وتخطيط الأرضيات والمواقف بالعلامات المرورية الارشادية من أجل تحقيق الانسياب والسيولة المرورية.

وأضافت م.الخالدي أن الإدارة تحرص على توفير عوامل السلامة للحفاظ على أمن وسلامة مرتادي الطرق بجامعة الكويت، وفي إطار تشجيع استخدام الدراجات الهوائية قامت الإدارة بالتنسيق مع قطاع التخطيط والجهات الأخرى بالجامعة بعمل الخطوط الأرضية والمواقف الخاصة بالدرجات الهوائية.

الجدير بالذكر أن إدارة الإنشاءات والصيانة الآن في طور تنفيذ مشاريع مهمة وحيوية ستساهم في الحد من أزمة وقلة مواقف السيارات بموقعي كيفان والخالدية، وجار الآن تنفيذ مشاريع مواقف السيارات، نتيجة الزيادة المتنامية في أعداد الطلبة سنويا.