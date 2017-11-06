أعرب ديوان المحاسبة عن حرصه على الاستفادة الكاملة من مشروع دعم قدرات الديوان في تطوير مؤشرات الحوكمة، حيث يسعى لتطويع ما يملكه من خبرات رقابية وقاعدة بيانات لبناء قاعدة مؤشرات أداء وطنية تتفق مع المعايير الدولية وتسهل قياس الأداء الحكومي وتحقق الاستخدام الأمثل لموارد الدولة بكفاءة وفاعلية.

وقال مدير مشروع تطوير الأداء الوطني حمد العليان ان المجلس التنفيذي للمشروع ناقش المرحلة الأولى من مشروع تطوير الأداء الوطني الذي يأتي ضمن إطار التعاون المشترك بين الكويت والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.

وأوضح أن المجلس التنفيذي للمشروع يعد حاليا لإطلاق المرحلة الثانية للمشروع والمتمثلة في وضع الأسس والأدلة الوطنية لرقابة الأداء والحوكمة وبما يتوافق مع المعايير الدولية.

وأشار إلى دعوة الأطراف ذات العلاقة في قطاعات النفط والصحة والتعليم لحضور الاجتماع تدعيما لأعمال التنسيق وتسهيلا لإنجاز ديوان المحاسبة المهام المطلوبة والمحددة في وثيقة المشروع.

وأكد العليان على حرص الديوان على إنجاح المشروع وإنجازه في المواعيد المحددة لتطوير وتنمية موارد الديوان البشرية وزيادة فعالية أنظمته الرقابية بما يحقق الغاية في ضبط وانتظام أعمال الجهات الحكومية المشمولة برقابته وتطوير أدائها وصولا للغاية المنشودة في حماية الأموال العامة.

ولفت إلى اعتماد المجلس التنفيذي المرحلة الأولى للمشروع، مؤكدا على انطلاق المرحلة الثانية منه في الموعد المحدد وفقا لما هو مقرر في وثيقة المشروع.