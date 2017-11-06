قام مدير إدارة التأهيل والتقويم بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية د.ناصر العجمي وبمرافقة طلال المطيري رئيس قسم التعليم التربوي والتأهيل المهني بالإدارة، بعمل زيارة تفقدية للورش والحاضنات التابعة للسجن المركزي والسجن العمومي ومركز تأهيل التائبين بالإضافة إلى سجن النساء، وذلك بهدف الاطلاع على جاهزية هذه الحاضنات والورش الحرفية وملاءمتها لتحقيق الغرض منها، وللتأكد من توفير الاحتياجات المطلوبة لتشغيل الورش والاستفادة منها بشكل فاعل قربا لافتتاحها.

يأتي ذلك حرصا من إدارة التأهيل والتقويم على القيام بالدور المنوط بها في الإشراف على إعادة تأهيل وتهيئة فئات النزلاء بهذه السجون ومراكز التأهيل بالتعاون مع مؤسسات الدولة ذات الصلة لتحقيق الأهداف المطلوبة مع هذه الفئات وتأهيلهم وإعادة اندماجهم بالمجتمع.