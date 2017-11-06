ينظم مكتب الشؤون الفنية التابع لقطاع المساجد ندوة حوارية بعنوان «حرمة الدماء في الإسلام» يوم الثلاثاء 7 الجاري بمبنى تدريب الأئمة والمؤذنين بالرقعي من 9-11 صباحا.

تأتي هذه الندوة في إطار ما تقوم به وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية من أنشطة وفعاليات لتوعية المجتمع وتثقيفه وتحصينه لمواجهة بعض الظواهر السلبية ومحاربتها والقضاء عليها.

وهذه هي الندوة الرابعة ضمن مشروع مكافحة التطرف والغلو والإرهاب الذي تتبناه الوزارة وتوليه قدرا كبيرا من الرعاية والاهتمام فهو تحت رعاية وكيل الوزارة ويحظى باهتمام الوكيل المساعد لشؤون المساجد، ومن ثم مكتب الشؤون الفنية الذي يقوم على تنظيم ندوات المشروع والتجهيز لها وإخراجها بالشكل الذي يليق بها لتحقيق الأهداف المرجوة منها.

وفي هذا السياق، قال مدير مكتب الشؤون الفنية سالم عيادة العنزي إن هذا المشروع يستهدف شاغلي الوظائف «الدينية الأئمة والخطباء والمؤذنين» في جميع مساجد الكويت وكذلك طلبة العلم، مؤكدا على أن هذا المشروع وغيره من الأنشطة والفعاليات تأتي انطلاقا من رؤية وزارة الأوقاف التي تتمثل في الريادة عالميا في العمل الإسلامي، وتأكيدا على رسالتها التي ترتكز على ترسيخ قيم الوسطية والأخلاق الإسلامية ونشر الوعي الديني والثقافي، والتركيز قيم التميز، العمل المؤسسي، الشراكة الوسطية، الشفافية والمسؤولية.

وأشار مدير الشؤون الفنية إلى أن هذه الندوة سيحاضر فيها الشيخ عبدالمالك بن أحمد الرمضاني «من الجزائر ويقيم في المملكة العربية السعودية» وهو باحث أكاديمي متخصص في موضوع الندوة، وأيضا الشيخ عبدالحق بن ملا حقي التركماني «من السويد» وهو رئيس المركز الإسلامي بالسويد، ويدير الندوة الشيخ د.فرحان عبيد الشمري «من دولة الكويت».

وختم العنزي حديثه بتوجيه الدعوة إلى جميع الأئمة والخطباء والمؤذنين خصوصا وطلبة العلم عموما لحضور الندوة والحرص على المشاركة فيها وعدم تفويت فرصة عظيمة من فرص العلم التي يجب اغتنامها لتحصيل أكبر قدر من الاستفادة لتصويب الأفكار المنحرفة وتصحيح المسار، وتوضيح الصور المشوشة لدى البعض.