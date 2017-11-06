هنأ رئيس اتحاد نقابات العاملين في القطاع الحكومي عامر البسيس «بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن جموع العاملين في القطاع الحكومي الذين يزيد عددهم على 370 الف موظف سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك على الثقة الغالية من قبل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، وتكليفه بتشكيل الحكومة، متمنيا لسموه دوام التوفيق والسداد لما فيه رفعة الكويت ورقيها» وطالب البسيس بضرورة اختيار الوزراء الجدد على أسس ومعايير الكفاءة والخبرة والدراية التامة بالعمل النقابي ومنظماته للتمكن من استكمال مسيرة التنمية في البلاد ومواجهة جميع التحديات المحلية والإقليمية الصعبة والمعقدة في مرحلة تكاد تكون الأصعب في تاريخ الكويت، مشددا على ضرورة تمثيل الحركة العمالية في التشكيل الوزاري الجديد والتي تعبر عن آمال وطموحات وحقوق كل شرائح الشعب.