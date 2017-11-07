حنان عبدالمعبود

تلقى وزير الصحة د.جمال الحربي تقريرا من مدير ادارة نظم المعلومات احمد الغريب متضمنا إنجاز نظام حجز مواعيد المرضى الكترونيا عن طريق بوابة وزارة الصحة وأصبح الآن بالإمكان حجز مواعيد لمراجعة الطبيب بالعيادات التخصصية بمراكز الرعاية الصحية الاولية او بالعيادات الخارجية بالمستشفيات من خلال البوابة الالكترونية بوزارة الصحة.

وأوضح مدير ادارة نظم المعلومات في تقريره الذي رفعه لوزير الصحة د.جمال الحربي ان النظام الالكتروني بحجز المواعيد قد بدأ تطبيقه بالفعل بمنطقة الفروانية الصحية كخطوة أولى يتبعها بعد ذلك تطبيقه بالمناطق الاخرى وأن ادارة نظم المعلومات قد حرصت على إنجاز وتشغيل النظام بما يحقق سهولة ويسر إجراءات تقديم الرعاية الصحية والاستفادة من التقنيات الحديثة بنظم المعلومات لتطوير الخدمات الصحية.

وأشار الغريب في تقريره الذي رفعه لوزير الصحة الى ان هذا المشروع سيحدث نقلة نوعية وغير مسبوقة من قبل في إجراءات تقديم الرعاية الصحية.