بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، ببرقية تعزية إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا حادث إطلاق النار المفجع الذي وقع داخل إحدى الكنائس في سوذيرلاند سبرينغز في ولاية تكساس بالولايات المتحدة الأميركية والذي أودى بحياة العشرات من الضحايا والمصابين، معربا سموه عن استنكار دولة الكويت لهذا العمل الإجرامي المروع والذي استهدف أرواح الأبرياء الآمنين، راجيا سموه للضحايا الرحمة وللمصابين سرعة الشفاء.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ، ببرقية تعزية إلى الرئيس ترامب ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا حادث إطلاق النار المفجع الذي وقع داخل إحدى الكنائس في سوذيرلاند سبرينغز في ولاية تكساس بالولايات المتحدة، راجيا سموه للضحايا الرحمة وللمصابين سرعة الشفاء.

كما بعث سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر مبارك ببرقية تعزية مماثلة.