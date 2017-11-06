بعث رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، ببرقية إلى رئيس مجلس الشورى السعودي الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد ال الشيخ، عبر فيها عن خالص العزاء و صادق المواساة بوفاة صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير، وذلك بعد تحطم طائرته المروحية التي كانت تقله وعدد من المسؤولين في إمارة عسير.

وكذلك بعث الغانم ببرقيتين إلى رئيس مجلس الشيوخ الأميركي مايك بنس ورئيس مجلس النواب بول راين، أعرب فيهما عن خالص العزاء وصادق المواساة بضحايا حادث إطلاق النار الإرهابي الذي استهدف أحدى الكنائس في في ولاية تكساس الأميركية وأسفر عن سقوط العديد من الضحايا والجرحى .

واكد الغانم في برقيتيه التضامن التام مع الشعب الأميركي في مواجهة مثل تلك الأعمال الإجرامية والإرهابية .