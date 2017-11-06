بدر السهيل

تقدم النائب د.وليد الطبطبائي، بسؤالاً برلمانياً إلى جميع الوزراء -كل فيما يخصه-، يستفسر فيه عن القوانين التي لم يصدر لها لائحة تنفيذية وجاء نصه كالاتي :-

أصدر مجلس الأمة العديد من القوانين على مختلف الفصول التشريعية إلا أن هناك العديد من القوانين المحالة للوزارة ولم يتم وضع لوائح تنفيذية لها، وأيضا العديد من القوانين التي صدر فيها لائحة تنفيذية لا زالت معطلة، مما ترتب على ذلك الكثير من السلبيات وتمت استباحة التعدي على المال العام.



يرجى إفادتي وتزويدي بما يلي :



1- هل توجد قوانين تم إقرارها بمجلس الأمة وأحيلت إليكم ولم يتم اصدار لائحة تنفيذية لها؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فكم يبلغ عددها؟ وما مبررة ذلك؟



2- هل هناك قوانين أقرها مجلس الأمة ولم تتم إحالتها إليكم لعمل اللائحة التنفيذية لها؟ وهل تم متابعة الأسباب ومعالجتها؟



3- هل توجد قوانين تم إصدار لائحة تنفيذية لها ولم تفعل حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فكم يبلغ عدد هذه القوانين منذ عام 2010 حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ وما أسباب عدم إصدارها؟



4- ما الوضع القانوني لكل من خالف هذه القوانين بسبب عدم صدور لوائحها التنفيذية؟ ومتى سيتم الانتهاء من اللوائح التنفيذية السابقة؟